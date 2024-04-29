الجهد الخدمي يضع خطة خاصة بالخدمات في مدينة الكاظمية المقدسة

2024-04-29 10:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد فريق الجهد الخدمي، اليوم الاثنين، وضع خطة خاصة بالخدمات في مدينة الكاظمية المقدسة.

وذكر بيان للعتبة الكاظمية المقدسة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني، زار العتبة الكاظمية بعد تلقيه دعوه للتعاون في إدخال الخدمات للكاظمية المقدسة، وتم الاجتماع بالملاكات المتقدمة في العتبة والقسم الهندسي،و مدير عام دائرة بلدية الكاظمية".

واضاف، انه "تم الاطلاع على نوع الخدمات المطلوبة لشوارع الكاظمية، وازقتها من اكساء وتصاميم وكهرباء وماء ومجاري، فضلا عن عرض التصاميم الحديثة على الخرائط المصممة حديثا"، لافتا الى انه "تم اجراء جولة ميدانية لشارع المحيط القديم وساحة العروبة والشارع الذي يربط بين ساحه الزهراء والعروبة".