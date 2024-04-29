ماركينيوس يعادل رقم فيراتي التاريخي

2024-04-29 10:00:04 - المصدر: واع

متابعة – واعتوّج المدافع البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان، بلقبه التاسع على مستوى الدّوري الفرنسي، بعدما حَسَمَ الفريق الباريسي لقبه الثاني عشر في تاريخه.ونجح ماركينيوس في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي ماركو فيراتي، كأكثر اللاعبين المتوّجين بلقب المسابقة برصيد 9 ألقاب.ونجح باريس، في حصد لقب الليغ 1، للمرة الثالثة على التوالي، ليعزز سجله القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب بعد أن وصل للنقطة الـ70 متقدّماً على ابرز مطارديه موناكو بـ12 نقطة الّذي خسر من ليون 3-2، مع تبقّي ثلاث جولات على النهاية.