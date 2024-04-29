2024-04-29 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

تمكنت قوة من مفارز اللواء السادس، الفوج الثالث لشرطة الطاقة، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، من احباط محاولة خرق في احد الانابيب الناقلة للنفط (نقطة صمام دور الضباط) في محافظة الديوانية

وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، فقد تم القاء القبض على (4) متهمين وبحوزتهم معدات حفر، حاولوا من خلالها خرق الانبوب والعبث بشريان البلد الاقتصادي، إذ تمكنت المفارز من الكشف المبكر عن الخرق وتم التحرز على جميع المضبوطات، وإحالة المتهمين الى احد مراكز شرطة النفط في المحافظة تمهيدا لاستكمال الإجراءات التحقيقية وعرض الدعوى على قاضي التحقيق المختص لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لمن تسول له نفس التلاعب بمقدرات العراق الاقتصادية.



