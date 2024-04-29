2024-04-29 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، الاثنين، تعليق عملياتها الإنتاجية في حقل “كورمور” الغازي في محافظة السليمانية بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة الجمعة الماضية. وذكرت الشركة في بيان تلقته منصة “ايشان” أن “أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور التابعة لشركة بيرل بيتروليوم في إقليم كردستان العراق، تعرض إلى اعتداء إرهابي من قبل طائرة مسيرة الساعة […]

ظهرت المقالة شركة إماراتية تعلن تعليق عملياتها الانتاجية في حقل “كورمور” الغازي أولاً على Eishan.