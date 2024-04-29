2024-04-29 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

هبطت أسعار النفط، في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، متخلية عن مكاسب حققتها في جلسة الجمعة، إذ خففت محادثات سلام بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. كما قلصت بيانات تضخم أميركية توقعات بخفض أسعار الفائدة قريبا. تحرك الأسعار انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا أو 1.1 بالمئة […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تهبط مع تراجع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أولاً على Eishan.