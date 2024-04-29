ارتفاع نوافذ استقبال التمور في 30 دولة يشجع العراق على "استثمار النوادر"

2024-04-29 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، ارتفاع نوافذ استقبال التمور العراقي في 30 دولة.

وقال الجبور في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان على جودة التمور العراقية على مستوى العالم وهناك مستهلكون كثر في دول اسيوية وافريقية وحتى اوروبية في ظل وجود من 100-150 صنفا نادرا بعضها لا يوجد الا ضمن خارطة بلادنا وخاصة في الجنوب والوسط".

واضاف، ان "توسيع دائرة تصدير التمور في السنوات الاخيرة ساهم في زيادة نوافذ استقبالها من خلال 30 دولة حتى الان ونتوقع بان الاسواق الراغبة في استقبال التمور في تزايد مستمر خاصة مع ندرة ما يطرح من انواع وجودة الانتاج".

واشار الى ان "انتعاش قطاع التصدير دفع اصحاب رؤوس الاموال العراقيين الى تبني فكرة "نخيل الاستثمار" وهي زراعة اصناف نادرة عليها اقبال في الاسواق الخارجية ما ساعد في اتساع دائرة مساحة بساتين النخيل بشكل لافت وبروز قطاع الزراعة النسيجية التي تغطي حاليا من 50-60% من عمليات الاستزراع نظرا لما توفره من اصناف ونجاح تجاربها في اغلب المحافظات العراقية".

وارتفعت اعداد نخيل العراق لتصل الى 22 مليون نخلة حاليا بعد ان كانت 15 مليون نخلة فقط عام 2015، فيما بلغ الانتاج حتى عام 2020 اكثر من 750 الف طن.