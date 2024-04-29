جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق إرهابي لانتمائه الى داعش

2024-04-29 10:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024) حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة الانتماء إلى المجاميع الارهابية.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الارهابي انتمى الى عصابات داعش الارهابية واشترك معهم في مقاتلة القوات الأمنية في منطقة سور شناس، وتمويلهم بالمواد الغذائية في قضاء الدور بعد احداث حزيران 2014"، وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الثانية /1و 3و 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".