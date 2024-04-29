2024-04-29 11:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية تشهد بورصة الناصرية المحلية انخفاضا فى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار العراقي ليوم الاثنين المصادف 29 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 145250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 145750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي...

The post تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم الاثنين appeared first on شبكة اخبار الناصرية.