2024-04-29 11:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت شركة نفط ذي قار، تقديم منحة مالية إلى نحو 70 تلميذاً يتيماً في قضاء الجبايش، فيما أشارت إلى أنها ستشمل شراح أخرى. وقال مسؤول شعبة المواطنين في الشركة عبد الحسين عكلة، أن “هذه المنحة تأتي في إطار دعم الشرائح التي تستحق الإسناد، و هذا جزء من...

