الطريق إلى باريس.. منتخبنا الأولمبي بمواجهة اليابان في نصف نهائي آسيا

2024-04-29 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، مواجهة مهمة أمام نظيره الياباني لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في ملعب جاسم بن حمد بالدوحة .

واختتم منتخبنا تحضيراته الفنيّة في جامعةِ قطر ، بقيادة المدرب راضي شنيشل، وشملت التدريبات على عددٍ من حالاتِ اللعب المُختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأدّى اللاعبون التمارينَ بروحيّةٍ عالية.

ويدرك أسود الأولمبي مسؤولية صعوبة المباراة وأهميتها في تحقيق الحلم وحسم التأهل، ويطمح منتخبنا الأولمبي إلى اجتياز حاجز الساموراي والعبور لنهائي المسابقة، مستنداً إلى الحافز المعنوي والثقة التي اكتسبها من خلال المباريات السابقة، ومتسلحاً بدعم الجماهير والإعلام، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله بشكل مباشر إلى باريس وتبعده عن الحسابات المعقدة.