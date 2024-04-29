2024-04-29 11:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أطلقت بلدية البصرة حملة كبرى لإزالة التجاوزات في قواطع مركز المحافظة بالتعاون مع القوات الامنية. وقال مدير البلدية فراس عبد الخالق في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “ايشان”: ان “الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات المحافظ اسعد العيداني، حيث تمت المباشرة بها بالتنسيق مع القوات الامنية. واضاف ان الحملة ستشهد فرض الغرامات ضد المتجاوزين على الأملاك والحدائق […]

ظهرت المقالة حملة جديدة “كبرى” لإزالة المتجاوزين على الأملاك والحدائق العامة في البصرة أولاً على Eishan.