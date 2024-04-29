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حملة جديدة “كبرى” لإزالة المتجاوزين على الأملاك والحدائق العامة في البصرة

حملة جديدة “كبرى” لإزالة المتجاوزين على الأملاك والحدائق العامة في البصرة
حملة جديدة “كبرى” لإزالة المتجاوزين على الأملاك والحدائق العامة في البصرة
2024-04-29 11:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أطلقت بلدية البصرة حملة كبرى لإزالة التجاوزات في قواطع مركز المحافظة بالتعاون مع القوات الامنية. وقال مدير البلدية فراس عبد الخالق في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “ايشان”: ان “الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات المحافظ اسعد العيداني، حيث تمت المباشرة بها بالتنسيق مع القوات الامنية. واضاف ان الحملة ستشهد فرض الغرامات ضد المتجاوزين على الأملاك والحدائق […]

ظهرت المقالة حملة جديدة “كبرى” لإزالة المتجاوزين على الأملاك والحدائق العامة في البصرة أولاً على Eishan.

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