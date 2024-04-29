مفتن: نجحنا في استضافة أكبر البطولات ومستمرون بدعم الاتحادات الوطنية

2024-04-29 12:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، دعمه الكامل لاتحاد البليارد وجميع الاتحادات الوطنية التي تعمل ليل نهار، وتجتهد من أجل تحقيق أفضل الإنجازات للرياضة العراقية.وقال مفتن، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الاتحاد الدولي للبليارد والسنوكر الشيخ مبارك حمد الخيارين، حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العاصمة بغداد، وجميع المحافظات، أثبتت وبما لا يقبل الشك قُدرتها على تنظيم أكبر وأقوى البطولات، ليس في رياضة كرة القدم فحسب، بل في جميع الألعاب الرياضية الأخرى. مثمناً في الوقت نفسه، زيارة الشيخ الخيارين ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي للعبة إلى العاصمة بغداد، وتقديمهم الدعم المطلوب لاتحاد البليارد من أجل استضافة منافسات بطولة العالم للعبة في العاصمة بغداد".