شركة دانة غاز تعلق اعمالها في حقل كورمور

2024-04-29 12:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

اصدرت شركة دانة غاز الاماراتية بيانا بشأن تعرض احد خزاناتها النفطية لاعتداء ارهابي في اقليم كوردستان. وقالت الشركة في بيانها ان احد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق كورمور التابعة لشركة بيرل بيتروليوم في اقليم كوردستان تعرض لاعتداء ارهابي من قبل طائرة مسيرة، مضيفة ان الاعتداء ادى الى مقتل اربعة موظفين واصابة ثمانية اخرين باصابات طفيفة. واكدت شركة دانة غاز تعليق العمليات الانتاجية بصورة مؤقتة في حقل كورمور، حفاظا على سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية، مشيرة الى العمل مع السلطات الحكومية لتعزيز الاجراءات الامنية والدفاعية للسماح باستئناف العمليات الانتاجية في منشأة خورمور. وتعرض يوم الجمعة 26 نيسان 2024، حقل غاز كورمور في