وزير التخطيط يؤكد دعمه لمشاريع المحافظات

2024-04-29 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاثنين، دعمه الكامل لإنجاز مشاريع المحافظات وبما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي.وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط محمد علي تميم، ، التقى اليوم محافظ ميسان حبيب الفرطوسي".وأضاف البيان، أن "وزير التخطيط استمع إلى شرح مفصل قدمه محافظ ميسان، عن واقع المشاريع المستمرة والمتلكئة ونسب الإنجاز فيها والتحديات والعقبات التي تكتنف ملف التنمية في المحافظة"، مشيداً في الوقت نفسه بـ"الدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط لمحافظة ميسان".وأكد وزير التخطيط، أن "الوزارة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم للمحافظات، لاسيما في ما يتعلق بتوفير أفضل الظروف لإنجاز المشاريع، وبما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي، وأن يكون هذا العام ، 2024 عام إنجاز المشاريع".