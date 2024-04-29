النفط تعلن قرب إطلاق برنامج الحجز الإلكتروني لإضافة منظومات غاز للمركبات

2024-04-29 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكي

أوضحت وزارة النفط، اليوم الاثنين، آلية إضافة منظومات الغاز للمركبات، وفيما أكدت ارتفاع عدد المركبات المزودة بمنظومات الغاز، أعلنت قرب إنجاز برنامج الحجز الإلكتروني لإضافتها.

وقال مدير قسم غاز السيارات في وزارة النفط، أزهر فاضل عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر لزيادة منافذ الغاز، حيث تم مؤخراً افتتاح منفذ غاز الصمود النموذجي جنوب العاصمة بغداد والذي يعتبر من أكبر المنافذ النموذجية".

وأضاف عبد الحسين، "بإمكان أصحاب المركبات التي تعمل بوقود البنزين ونظام الحقن الإلكتروني مراجعة إحدى ورش الوزارة المنتشرة في العراق لغرض إضافة منظومة الغاز، إذ يتم الكشف أولاً، ومن ثم إعطاء موعد لإضافة المنظومة وبكلفة 500 ألف دينار، مع ضمان الصيانة لأجزاء المنظومة لمدة سنة واحدة".

وأكد أن "العمل جارٍ على إنجاز برنامج الحجز الإلكتروني لإضافة المنظومة وصيانتها"، لافتاً إلى أن "عدد السيارات التقريبي المضافة إليها منظومات الغاز بلغ بحدود (58) ألف سيارة".

وأعلنت وزارة النفط، الخميس الماضي، افتتاح منفذ جديد للغاز السائل الخاص بالمركبات في المدخل الجنوبي لمحافظة بغداد.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح مشروع منفذ الصمود النموذجي في بغداد لتزويد الغاز السائل للمركبات إلى جانب افتتاح ورشة إضافة منظومة الغاز السائل".

وأضاف أن "هذه الخطوة مهمة باتجاه زيادة منافذ تجهيز الغاز السائل للمركبات وورش إضافة منظومات الغاز؛ بهدف مواكبة زيادة كميات الاستهلاك للغاز السائل مع ارتفاع أعداد المركبات التي تستخدم منظومة الغاز وكمية استهلاك الغاز".

وأوضح أن "مشروع ورشة الصمود النموذجية لإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات يضم (8) منصات، أما مشروع منفذ الصمود النموذجي للغاز السائل للسيارات، فيضم (12) مجهزة بواقع (24) ذراعاً، وبمعدل تجهيز (288) سيارة بالساعة الواحدة".

من جانبه، أكد مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين، أن "المشروع تم تنفيذه من قبل الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز من حيث التصاميم والأشكال الهندسية والفنية وصولاً لعملية التشغيل في الورشة والمنفذ مع اعتماد أعلى معايير السلامة والأمان في إتمام هذا المشروع ودخوله حيز العمل".

وبين أن "هذا المشروع النموذجي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في قطاع الغاز السائل، وهو من ضمن المشاريع التي نفذت في المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد، ويعد موقعاً ستراتيجياً يلبي حاجة المواطن الكريم من وقود الغاز السائل"، لافتاً إلى أن "منافذ تجهيز وقود الغاز للمركبات تعتمد التسعيرة المقررة (200) دينار للتر الواحد".

وواصل أن "الشركة أعادت العمل بنظام التقسيط للمواطنين الراغبين بنصب منظومة الغاز في مركباتهم، على أن يكون سعر المنظومة هو (500) ألف دينار مقسمة الى (5) أشهر وبواقع (100) ألف دينار لكل شهر، عبر آلية الدفع الإلكتروني المسبق من خلال أجهزة ومراكز (pos) في جميع المنافذ والورش التابعة لها".