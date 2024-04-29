المؤبد لمتهم بالانتماء لداعش وتاجري مخدرات في العراق

2024-04-29 12:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد المتهمين عن جريمة الانتماء لتنظيم داعش في صلاح الدين، واثنين من تجار المخدرات بواسط.

وذكر المركز الإعلامي للقضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الارهابي انتمى إلى داعش، واشترك معهم في مقاتلة القوات الأمنية في منطقة سور شناس، ومولهم بالمواد الغذائية في قضاء الدور بعد أحداث حزيران 2014".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية /1و 3و 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

إلى ذلك، وأوضح المركز الإعلامي للقضاء، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم اكياس عدد (2) من مادتي الحشيشة والافيون بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".

وأوضح أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".