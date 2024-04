2024-04-29 12:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: احتضنت العاصمة العراقية بغداد، اجتماعاً ضم ممثلي الجامعات الألمانية، شارك فيه رئيس جامعة ذي قار يحيى عبد الرضا عباس، وممثلون عن وزارة التعليم العالي وسبع جامعات عراقية. وذكر بيان للجامعة، ورد لـ “شبكة أخبار الناصرية، أن “الاجتماع استعرض مشاريع جامعة ذي قار وأطر التعاون الدولي المشترك في...

