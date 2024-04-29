وزير التعليم يؤكد أهمية بلورة البرامج التدريبية والفرص الدراسية للطلبة والباحثين العراقيين

2024-04-29 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أهمية بلورة البرامج التدريبية والفرص الدراسية للطلبة والباحثين العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل عميد معهد (IHE Delf) الهولندي المتخصص بعلوم المياه أدي موريس والوفد المرافق له وبحثا تطوير التعاون العلمي والبحثي".

وأعرب العبودي، خلال اللقاء، عن "تطلع المؤسسات الأكاديمية العراقية إلى تطوير التعاون في علوم المياه ومجالات التدريب لمواجهة التحديات وتعزيز البحث العلمي المشترك".

وأشار العبودي إلى "أهمية بلورة البرامج التدريبية والفرص الدراسية للطلبة والباحثين العراقيين في التخصصات ذات الصلة من خلال البرامج التخصصية"، لافتا إلى "إمكانية استقطاب الطلبة الدوليين في الجامعات العراقية ضمن برنامج ادرس في العراق".

من جانبه، أبدى عميد معهد (IHE Delf) "استعداده الكامل للتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في العراق وإبرام سياقات للتفاهم الذي ينظم المجالات التدريبية والدراسية والبحثية المشتركة".