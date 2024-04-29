أزمة ديالى على طاولة إجتماع الكبار.. المالكي يرعى 3 حلول لتفكيك عقدة تسمية المحافظ

2024-04-29 12:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2024)، عن نتائج اجتماع ضم ممثلي اهم القوى السياسية الشيعية المعنية بعقدة ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "الاجتماع عقد في مقر ائتلاف دولة القانون ببغداد بحضور ممثلي قوى بدر والاساس وغيرها من القوى الشيعية المعنية بملف عقدة ديالى الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية، وبحث اسباب تاخر تشكيل حكومة ديالى وتبعاتها السلبية على كل الاطراف والقلق من ان تنعكس على ملفات اخرى ومنها الامنية".

وبحسب المصدر، فان "الاجتماع خرج بـ 3 نقاط مهمة ابرزها تقديم ائتلاف المالكي اسماء 4 مرشحين لمنصب المحافظ وطرحها على بقية القوى الاخرى من اجل المضي في حسم الخلافات بالاضافة الى التوافق على مبدا حكومة توافقية تمثل كل المكونات والسعي الى ايقاف اي سجالات سياسية تنعكس سلبا على الوضع العام في ديالى".

واشار الى ان "الاسماء ستطرح اليوم على القوى السنية وبقية القوائم الاخرى من اجل المضي في تحديد اي الاسماء اكثر مقبولية لمنصب المحافظ"، مؤكدا بان ائتلاف المالكي قدم كل ما في جعبته من اجل انهاء الاشكالية السياسية في المحافظة والسعي الى خلق توافقات لانهاء الخلافات.