2024-04-29 12:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت منظمة العمل العربي، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024 )، تسمية وزير العمل احمد الاسدي رئيساً للمجموعة العربية باجتماعات منظمة العمل الدولية.

وجاءت تسمية الاسدي خلال المؤتمر المنعقد في العاصمة بغداد بدورته الخمسين، حيث قررت المنظمة ان يكون وزير العمل العراقي احمد الاسدي رئيسا للمجموعة العربية في اجتماعات منظمة العمل الدولية".

كما جرى خلال المؤتمر" التصويت على انشاء هيئة تشغيلية للعمال المتضررين في جنوب لبنان من الغزو الصهيوني".

والسبت الماضي، انطلقت فعاليات مؤتمر العمل العربي (الدورة الخمسون) برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتستمر أعمال الدورة، لغاية الرابع من شهر أيار المقبل.

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء الماضي، أن مؤتمر العمل العربي سيركز على تحديات الموارد البشرية في الدول العربية.