2024-04-29 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

تنشر منصة “ايشان” متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، لليوم الاثنين. سعر الصرف في بغداد 144,600 سعر الصرف في أربيل 144,900 سعر الصرف في البصرة 144,950 وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، متجاوزا عتبة 165 ألف دينار لكل 100 دولار، ثم تراجع لاحقا، ولا تزال الأسعار غير مستقرة، على […]

ظهرت المقالة الانخفاض مستمر.. لائحة بأسعار صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين أولاً على Eishan.