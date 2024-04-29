2024-04-29 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الاثنين، إيقاف الدفع النقدي بشكل نهائي، والاقتصار على الدفع الالكتروني ابتداء من 1 أيار المقبل. وذكرت المديرية في بيان، انها تود أن “تنوه عن العمل بشكل كامل بنظام الدفع الالكتروني (pos) فقط وتوقف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي”. وأوضحت ان “هذا القرار يكون نافذاً من تاريخ ٢٠٢٤/٥/١، علماً ان […]

ظهرت المقالة الأحوال المدنية: الدفع النقدي سيتوقف نهائيا في دوائر الجنسية والجوازات أولاً على Eishan.