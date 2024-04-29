2024-04-29 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

يلتقي المنتخب العراقي نظيره الياباني، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا. وينطلق لقاء اليابان والعراق، في الخامسة والنصف مساءً، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد. وتأهل منتخب “أسود الرافدين” إلى مباراة نصف النهائي، بعدما أطاحوا بـفيتنام من دور ربع النهائي، عندما فازوا عليهم 1-0. في المقابل، بلغ […]

ظهرت المقالة اليوم.. العراق يواجه اليابان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما أولاً على Eishan.