اتحاد الكرة يكشف أسباب تأجيل الجولة 25 من دوري نجوم العراق

2024-04-29 12:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الإثنين، أسباب إرجاء انطلاق الجولة 25 من دوري نحوم العراق.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة مسابقات دوري نجوم العراق قررت انطلاق الجولة الـ25 يوم غد الثلاثاء بدلاً من موعدها المحدد اليوم الاثنين نزولا عند رغبة الجماهير العراقية".

واضاف ان "التأجيل جاء بسبب تزامن مواعيد الجولة 25 مع مباراة المنتخب الأولمبي امام المنتخب الياباني ومن اجل فسح المجال أمام الجمهور العراقي لمتابعتها".

ويواجه المنتخب الأولمبي العراقي، نظيره الياباني، في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

واوضح الزاملي ان "مباراة جماهيرية ايضا ستقام في اليوم الاول من انطلاق الجولة وكان مقررا اقامتها اليوم مع توقيت مباراة الاولمبي العراقي ونظيره الياباني بين فريقي القوة الجوية والشرطة".

وتابع، أن "الاتحاد ونزولا لرغبة الشارع الرياضي قرر فسح المجال لمؤازرة الاولمبي العراقي في مباراته المصيرية اليوم وكذلك متابعة المباراة الحماهيرية بين قطبي الكرة العراقية".

ولفت ان "الاتحاد العراقي قرر ايضا تأجيل مباراة فريقي الطلبة والنفط ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري نجوم العراق لوجود عدد كبير من لاعبي الطلبة ضمن صفوف الاولمبي الذي يمثل العراق في كأس آسيا الجارية حاليا في قطر.

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 55 نقطة، فيما يحتل فريق القوة الجوية الوصافة برصيد 52 نقطة، بانتظار مواجهة مباشرة بينهما غداً الثلاثاء في الجولة 25.