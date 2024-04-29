2024-04-29 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد اللاعب الدولي السابق يونس عبد علي، أن حلم المشاركة في أولمبياد باريس بات قريباً بعد المستوى الكبير للاعبينا في المباريات السابقة.وقال عبد علي، في تصريح لصحية (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" حلم المشاركة في أولمبياد باريس بات قريباً وأن كتيبة الكابتن راضي شنيشل تمتلك ثلاثة خيارات، الأول الفوز على اليابان لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة على المركزين الأول والثاني والخيار الآخر هو مقابلة الخاسر من لقاء أوزبكستان وإندونيسيا من أجل تحديد المقعد الثالث والاحتمال الأخير ملاقاة منتخب غينيا صاحب المركز الرابع أفريقياً لخطف بطاقة الملحق إلى أولمبياد باريس 2024".وأضاف عبد علي، أن" المستوى الفني للاعبين في تزايد من مباراة إلى أخرى مع أهمية تلافي الأخطاء التي حدثت في اللقاءات السابقة أبرزها التسرع في التهديف وغياب روحية اللعب الجماعي رغم غياب العديد من العناصر المؤثرة عن التشكيل على غرار ألكسندر أوراها وزيدان إقبال وعلي الحمادي وحسين لاوندي".