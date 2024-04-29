دانا غاز تعلق عملياتها الإنتاجية إثر هجوم "كورمور"

2024-04-29 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، يوم الإثنين، تعليق عملياتها الإنتاجية في حقل "كورمور" الغازي بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان اثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة الجمعة الماضية.

وقالت الشركة في بيان، إن "أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور التابعة لشركة بيرل بيتروليوم في إقليم كوردستان العراق، تعرض إلى اعتداء إرهابي من قبل طائرة مسيرة الساعة 6:45 من مساء يوم الجمعة الموافق 26 إبريل/ نيسان الجاري".

وأضافت، أن "هذا الاعتداء أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية أخرين بإصابات طفيفة"، مشيرة إلى ان "الحفاظ على صحة جميع أفرادها وسلامتهم من موظفين ومقاولين هو من أولوياتها القصوى".

وتابعت الشركة في بيانها "على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، ولكن لضمان سلمة موظفينا والمرافق التشغيلية، فقد تم تعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية".

واكدت أنها وشركائها "تقوم بالتنسيق الكامل مع سلطات حكومة إقليم كوردستان العراق وعلى أعلى المستويات في دعم الالتزامات المعلنة للسلطات بتقديم الجناة إلى العدالة وأن هذا الاعتداء أثار إدانة إقليمية ودولية واسعة، كما ولد الدعم لاتخاذ إجراءات فورية".

كما لفتت الى "العمل مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف العمليات الإنتاجية في منشأة خورمور".

وأكدت الشركة "الالتزام الثابت تجاه شعب إقليم كوردستان والعراق بأكمله وجميع الأطراف المرتبطة بها، وتطلعها إلى استئناف عمليات الإنتاج في خورمور بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا"، متعهدة بـ"إطلاع المساهمين على أي مستجدات بصورة منتظمة".

واستهدف يوم الجمعة، 26 نيسان 2024، قصف مجهول حقل غاز "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان.

وتسبب الهجوم بتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجاوات.