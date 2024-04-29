سوق العراق للأوراق المالية يعطل نشاطه يوم الأربعاء

2024-04-29 13:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن إيقاف نشاطه لمدة يوم واحد الأربعاء المقبل بالتزامن مع عيد العمال العالمي.

وذكر السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوم بمناسبة عيد العمال العالمي، لذلك ستتوقف أنشطة السوق وجلسات التداول لمدة يوم واحد".

وأضاف "ستكون العطلة اعتباراً من يوم الأربعاء المصادف 1 آيار/ مايو وتستأنف جلسات التداول يوم الخميس".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.