2024-04-29 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت جمعية الهلال الاحمر العراقي، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، المواطنين بشأن عمليات احتيال وهمية لتوزيع المساعدات النقدية كمنحة طوارئ تقدم بإسمها.

ونوهت الجمعية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى " الحذر من عمليات احتيال من قبل ضعاف النفوس من خلال عمليات وهمية لتوزيع المساعدات النقدية كمنحة طوارئ بأسم الهلال الأحمر العراقي"، مبينةً أن "المساعدات النقدية التي توزعها الجمعية تتم بدون الحاجة الى ارقام حسابات مصرفية من الفئات المستهدفة بالمساعدة".

وأكدت، "استمرارها بالعمل الإنساني خدمة للمواطنين"، لافتةً الى أنها "ستتعامل بالطرق القانونية مع الأشخاص الذين ينتحلون صفة الهلال الأحمر".



