زوجات يدخلن دوامة التعذيب تحت بند التأديب.. القضاء يكشف إحصائية "صادمة" عن جرائم العنف الأسري

2024-04-29 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوردت جريدة "القضاء"، بعددها الـ "98"، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024) قصة من قصص تعنيف الزوجات، والمسمى بحسب الاعراف الاجتماعية "تأديب الزوجات".

وبحسب تقرير نشر في الجريدة، تابعته "بغداد اليوم"، نقلا عن فتاة في العقد الثالث من عمرها، كانت إحدى ضحايا العنف الأسري الذي يسميه زوجها "تأديباً" والذي أوصلها الى مرحلة التفكير بالانتحار لاكثر من مرة، والسبب هو خشيتها من الحديث بموضوع الانفصال عن زوجها الذي تزوجته في سن مبكرة، بسبب العادات والتقاليد.

الفتاة التي أطلق التقرير عليها اسم "نرجس" للاستعارة، تحدثت لجريدة "القضاء"، أن أهلها دائما ما كانون يقنعوها بالعودة الى زوجها، رغم انها كانت تلجأ لهم لتخليصها من تعنيفه المستمر، وقالت بأن خوف عائلتها من سمعة "المطلقة" كان دائما ما يدفعهم الى إقناعها بالعودة الى زوجها.

وبلغت دعاوى جرائم العنف الاسري في العام الماضي، بحسب إحصائية قضائية 18436 دعوى منظورة لدى المحاكم، وسجلت محكمة استئناف الكرخ المعدل الاعلى بدعاوى جرائم العنف الاسري وبلغت 3221 دعوى.