الأنواء الجوية تتوقع تساقط الامطار وحدوث عواصف رعدية

2024-04-29 13:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية مع تصاعد للغبار. وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في اماكن متفرقة من البلاد وتزداد شدتها خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، والرياح جنوبية شرقية معتدلة مسببة تصاعد الغبار في عدة اماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية". وأضاف البيان "أما في يوم الاربعاء فسيكون الطقس غائماً مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة في بعض الاماكن من البلاد، وحدوث عواصف رعدية، وتنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق". وأشار إلى أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس غائماً مع