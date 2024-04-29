العميد عازم على مصالحة جماهيره من بوابة الكهرباء

2024-04-29 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المدرب المساعد لكرة كربلاء سعد مشاوي، أن لاعبي الفريق عازمون على تحقيق الفوز في مباراتهم أمام الكهرباء يوم غد الثلاثاء في افتتاح الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين.وقال مشاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" مواجهة يوم غد تعد فرصة مثالية لمصالحة الجماهير بعد النتائج التي لا تلبي الطموح وآخرها الخسارة أمام القوة الجوية في الجولة السابقة".وأضاف مشاوي، أن" الفريق يمر الآن بوضع بدني ونفسي وفني جيد ، خاصة وأن الفريق سيلعب على أرضه وأمام جمهوره ، حيث تكتسب مباراة الكهرباء أهمية خاصة "، مبيناً أن" إدارة النادي وفرت جميع المستلزمات التي يحتاجها الفريق ، وأن الجميع يسعى لخطف النقاط الثلاث والتي ستحسن من وضع الفريق في سلم الترتيب".