2024-04-29 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

حددت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الاثنين، موعد فتح العطاءات على مشروعي مترو بغداد والنجف الأشرف – كربلاء المقدسة.

وقال رئيس الهيئة حيدر محمد مكية في مؤتمر صحفي عقده مع الشركات الاستثمارية المتقدمة لمشروعي مترو بغداد، ومترو النجف الأشرف - كربلاء المقدسة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم عقد مؤتمر تقني فني لشركات الاستثمار التي تقدمت على المشروعين مترو بغداد ومترو النجف الأشرف – كربلاء المقدسة"، مبيناً أن "جميع تفاصيل المشروعين من ضمن مسؤولية المستثمر، أما راتب الاستشاري فسيكون على الشركة الفائزة بالعطاء".

وأضاف أن "يوم الـ 12 من أيار المقبل سيكون الموعد الأخير لتسلم العروض وبعدها يتم فتح العطاءات".