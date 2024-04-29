2024-04-29 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، تجاوز "أزمة بصيّة" بين محافظتي المثنى وذي قار، فيما أكد أنه يتابع ملف المخدرات من جانبين.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي حضرته "بغداد اليوم"، إن "الزيارة اليوم الى محافظة المثنى، للاطلاع على الأوضاع الأمنية ولمتابعة المصحة (القسرية) التي تم افتتاحها لمعالجة المخدرات، فضلا عن تعزيز وتجهيزات القوات الأمنية للقيام بواجباتها".

وأشار الى أن "موضوع مناطق الرعي و (بصيّة) تم تجاوزه وهناك زيارة قريبة الى محافظة ذي قار لمتابعته".





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