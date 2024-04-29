2024-04-29 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، عن استرداد 24 ألف قطعة أثرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن تم تهريبها من المواقع الأثرية. وقالت مديرة قسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة مروة عبد ليلو، في تصريح صحفي، إنَّ القسم يعمل وفق المادة 37 من قانون الآثار والتراث المرقم 55 لسنة 2002، ومهمته […]

ظهرت المقالة خلال ثلاثة أعوام.. العراق يسترد 24 ألف قطعة أثرية أغلبها سرقت بـ”النبش العشوائي” أولاً على Eishan.