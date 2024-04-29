خلال يوم.. المركزي العراقي يبيع 261 مليون دولار إلى الخارج

2024-04-29 14:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي، يوم الاثنين، أكثر من 278 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 278 مليوناً و98 ألفاً و540 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 261 مليوناً و578 ألفاً و540 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليوناً و520 ألف دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 39 شركة.