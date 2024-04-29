2024-04-29 14:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعرب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن دعمه للاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأمريكية ضد الحرب على غزة، مؤكدا ضرورة “إدانة معاداة السامية وكراهية الإسلام وكافة أشكال التعصب”. خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، قال السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت ردا على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية مدفوعة بمعاداة السامية، قائلا إن “ما […]

ظهرت المقالة سيناتور يدعم احتجاجات الجامعات الأمريكية: حكومة نتنياهو متطرفة أولاً على Eishan.