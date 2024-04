لالتزامهن بالعباءة الزينبية.. العتبة الحسينية تكرم أكثر من 1500 طالبة جامعية من ذي قار

2024-04-29 14:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كرمت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، اكثر من 1500 طالبة جامعية من ذي قار، لالتزامهن بالعباءة الزينبية داخل الحرم الجامعي. وذكرت جامعة ذي قار في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “الجامعة استضافت لتكريم الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية، الذي اقيم برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية بالتعاون مع...

