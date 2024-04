2024-04-29 14:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، تجاوز “أزمة بصيّة” بين محافظتي المثنى وذي قار، فيما أكد أنه يتابع ملف المخدرات. وقال الشمري في مؤتمر صحافي تابعته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “الزيارة اليوم الى محافظة المثنى، للاطلاع على الأوضاع الأمنية ولمتابعة المصحة (القسرية) التي تم افتتاحها...

The post وزير الداخلية يعلن إنهاء مشكلة بصية بين المثنى وذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.