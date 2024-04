تربية ذي قار توجه اعلانا للتربويين المشمولين بقطع الاراضي السكنية

2024-04-29 14:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:دعت المديرية العامة لتربية ذي قار عدد من الفئات المشمولة بقطع الاراضي السكنية لمراجعتها بهدف استكمال معاملاتهم. وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية انها تدعو التربويين (معلمون، مدرسون، مشرفون تربويون، مرشدون تربويون، إداريون، موظفو خدمة) ممن شملت أسماؤهم قوائم المعلمين الذين تم تخصيص أراضٍ سكنية...

