2024-04-29 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، بشكل طفيف، يوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع ترجاع أسعار النفط في السوق العالمية. وسجلت أسعار خام البصرة الثقيل، انخفاضاً 6 سنتات ليصل إلى 86.8 دولاراً، بينما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 6 سنتات ليصل إلى 89.3 دولاراً للبرميل الواحد. وانخفضت أسعار النفط العالمي متخلية عن مكاسب حققتها في جلسة الجمعة، إذ خففت محادثات سلام بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة، مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.