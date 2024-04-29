تحذيرات من موجة الأمطار المرتقبة: تهدد موسم حصاد القمح في نينوى

2024-04-29 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا أستاذ الزراعة في جامعة الموصل سليم الخباز، اليوم الاثنين، إلى وضع خطة حكومية سريعة لغرض تدارك غزارة الأمطار خلال اليومين المقبلين. وقال الخباز في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن نينوى تمثل حوالي 40 من إنتاج العراق من محصولي القمح والشعير، ويجب وضع خطة محكمة لموسم الحصاد، وذلك بسبب ان غزارة الأمطار سيكون لها تأثير كبير. وأضاف، أن الأمطار في هذا التوقيت سيكون لها تأثير خاصة أنها جاءت بعد فترة مشمسة وارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي يجب تشكيل فريق وخلية متكاملة حكومية ومدنية للبدء بموسم الحصاد سريعا، خشية من تأثيرات غزارة الأمطار. وامس الاحد، أكد الراصد الجوي علي الزيادي، انطلاق الحالة الجوية والتي ستتعمق يومي الثلاثاء والاربعاء وصولا الى السبت المقبل، وسط توقعات بان يعيش العراق أجواء خريفية لمدة اسبوع. وقال الزيادي، إن الحالة الجوية المتوقعة بدأت بعد ظهر اليوم، من جنوب العراق وتتوسع ابتداء من الغد حيث بدأت فرص الأمطار قبل قليل في الجنوب خاصة مناطق بادية السماوة. وأكد أن الأمطار ستتوقف نسبيًا مساء اليوم وستعود فجر غد الاثنين في مناطق مختلفة خاصه الجنوب، مشيرا الى ان الأمطار تزداد نهار غد الاثنين في الفرات الأوسط وأجزاء أخرى من الأقسام الوسطى. وأوضح أن الحالة تتعمق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في أغلب محافظات البلاد وغالباً تشتد غزارة الأمطار في أماكن مختلفة وتختلف الشدة بين مكان وآخر. وحذر الزيادي أصحاب الأراضي الزراعية من تعرض اراضيهم إلى الأمطار كذلك تحذيرات من غرق الأماكن المنخفضة والطرق. وأكد أن الحالة الماطرة تستمر حتى السبت القادم بشكل متنقل، وتشهد الأجواء انخفاضا ملموسا بالحرارة بفارق عشر درجات مئوية، وقد نعيش أجواءً خريفية لطيفة لمدة أسبوع.