مصنع سجاد في افغانستان يمنح الامل للنساء

2024-04-29 15:06:09 - المصدر: قناة الثامنة

يوفر مصنع السجاد الأفغاني، الأمل وفرص العمل للنساء المحظورات من التعليم والعمل. اتخذت مرضية رسولي، البالغة من العمر 38 عامًا، وهي أم لخمسة أطفال في مقاطعة جوزجان بأفغانستان، مبادرة لتوفير فرص عمل لأكثر من 50 امرأة تم منعهن من التعليم والعمل من قبل حكومة طالبان الحاكمة. وافتتحت رسولي مصنعًا صغيرًا للسجاد بعد أن أغلقت حركة طالبان صالون التجميل الخاص بها، وأمرت جميع صالونات التجميل في جميع أنحاء البلاد بالإغلاق على الرغم من قلق الأمم المتحدة والاحتجاج العام النادر العام الماضي، كجزء من حملة القمع التي شنتها الحركة على حقوق النساء والفتيات. وقالت رسولي: "كان أحد أهدافي هو خلق فرص عمل