2024-04-29 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بتحديث الستراتيجية الوطنية للطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة خطط وزارة الكهرباء، وملف الستراتيجية الوطنية للطاقة، بحضور وزيري الكهرباء والنفط".

ووجّه السوداني، بـ"تشكيل فريق مختصّ من وزارات التخطيط والكهرباء والنفط والمالية، وهيأة المستشارين، يعكف على تحديث عاجل للستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، على أساس مراجعة ملف الطاقة وما يحتاجه العراق على مستوى الطاقة المنتجة وطاقة الوقود، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة تمويل مشاريع الطاقة لمنع تلكؤها أو توقفها".

وأكد "ضرورة أن يُراعى في تحديث الستراتيجية تكامل مشاريع الطاقة فيما بينها، بأن تتوفر مصادر تأمين الغاز لتشغيل محطات الكهرباء الغازية حال اكتمالها، وأن تتوفر أنابيب نقل الغاز حال اكتمال إنتاجه من الحقول النفطية، وأن تتوفر محطات كهربائية تستفيد منه".

وشدد على "أهمية أن تأخذ الستراتيجية، بعين الاعتبار، المسار الذي يفترض أن تسلكه الدولة لتقليل أعباء ملف الطاقة على أموال الدولة"، موجهاً بـ"ضرورة أن يقدم الفريق المختص تقريره بتحديث الستراتيجية بعد التشاور مع الوزارات المعنية ومع الاستشاري لوزارة التخطيط شركة KBR".

وتابع البيان: وشهد الاجتماع مناقشة حسم الأنابيب الناقلة للغاز المنتج من محطات الغاز، خصوصاً أنه خلال ستة أشهر سيتم إنتاج الغاز في غرب القرنة، ما يتطلب العمل على إدخال هذا الأنبوب الناقل إلى الشبكة الوطنية لنقل الغاز".

ولفت إلى أن "الاجتماع، ناقش ملف جباية الكهرباء، ومتابعة ما تم تنفيذه من التوجيهات التي صدرت عن الاجتماعات السابقة بهذا الخصوص، وشهد حضور عدد من الوكلاء والمديرين العامين في وزارات الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط، فضلاً عن عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".