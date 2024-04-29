تحديد موعد مباراة ختام دوري النساء العراقي

2024-04-29 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، موعداً للمباراة الختامية لدوري النساء للساحات المكشوفة للموسم 2023/2024، بين فريقي القوة الجوية ونفط الشمال.

جاء ذلك، خلال مؤتمر فني عُقِدَ اليوم، في مقر الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، حضره عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد مشرفة اللجنة النسوية رشا طالب، وعضو اللجنة بان طارق، ومقرر اللجنة علي عباس وممثل لجنة المسابقات صباح نور الدين، فضلاً عن ممثلي الناديين.

ووفقاً للمؤتمر، فإن المباراة الختامية لدوري الموسم 2023/ 2024 ستجري في ملعبِ الشعب الدوليّ في تمام الساعة 4:30 عصر يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من شهر أيار / مايو.

ويتصدر فريق القوة الجوية جدولَ ترتيب الفرق برصيد 27 نقطة، فيما يملك فريق نفط الشمال 24 نقطة بالترتيب الثاني.

وشارك في منافسات دوري السيدات للموسم الحالي ستة فرق هي القوة الجوية ونفط الشمآل وآل بدير وأمانة بغداد وشهربان وفتاة بغداد.