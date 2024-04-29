2024-04-29 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، بتحديث عاجل للستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة من أجل ضمان استدامة تمويل مشاريع الطاقة لمنع تلكؤها أو توقفها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمناقشة خطط وزارة الكهرباء، وملف الستراتيجية الوطنية للطاقة، بحضور وزيري الكهرباء والنفط".

ووجّه السوداني بحسب البيان بـ "تشكيل فريق مختصّ من وزارات التخطيط والكهرباء والنفط والمالية، وهيأة المستشارين، يعكف على تحديث عاجل للستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، على أساس مراجعة ملف الطاقة وما يحتاجه العراق على مستوى الطاقة المنتجة وطاقة الوقود، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة تمويل مشاريع الطاقة لمنع تلكؤها أو توقفها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "ضرورة أن يُراعى في تحديث الستراتيجية تكامل مشاريع الطاقة فيما بينها، بأن تتوفر مصادر تأمين الغاز لتشغيل محطات الكهرباء الغازية حال اكتمالها، وأن تتوفر أنابيب نقل الغاز حال اكتمال إنتاجه من الحقول النفطية، وأن تتوفر محطات كهربائية تستفيد منه".

وشدد السوداني على "أهمية أن تأخذ الستراتيجية، بعين الاعتبار، المسار الذي يفترض أن تسلكه الدولة لتقليل أعباء ملف الطاقة على أموال الدولة، ووجه سيادته بضرورة أن يقدم الفريق المختص تقريره بتحديث الستراتيجية بعد التشاور مع الوزارات المعنية ومع الاستشاري لوزارة التخطيط شركة KBR، وشهد الاجتماع مناقشة حسم الأنابيب الناقلة للغاز المنتج من محطات الغاز، خصوصاً أنه خلال ستة أشهر سيتم إنتاج الغاز في غرب القرنة، ما يتطلب العمل على إدخال هذا الأنبوب الناقل إلى الشبكة الوطنية لنقل الغاز".

وأوضح البيان، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة ملف جباية الكهرباء، ومتابعة ما تم تنفيذه من التوجيهات التي صدرت عن الاجتماعات السابقة بهذا الخصوص"، مبيناً أن " الاجتماع شهد حضور عدد من الوكلاء والمديرين العامين في وزارات الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط، فضلاً عن عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".



