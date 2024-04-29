2024-04-29 15:48:08 - المصدر: منصة إيشان

لم تغضب واشنطن من قرار مجلس النواب العراقي بتجريم العلاقات المثلية ومحافحة البغاء والشذوذ الجنسي، فحسب، بل راحت إلى ربط هذا القرار بما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي وواقع التنمية والاستثمارات بالمثليين وحقوقهم التي ترفضها المكونات الاجتماعية في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: “تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء إقرار مجلس […]

ظهرت المقالة واشنطن تربط “الاستثمار والاقتصاد” في العراق بالمثلية.. رومانسكي قلقة على الشذوذ أولاً على Eishan.