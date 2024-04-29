تأمين صحي مجاني مدى الحياة لـكل شخص "يتبرع بكليته" في العراق.. وثيقة

2024-04-29 15:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وافق وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، على مقترح منح المتبرع بكليته تأمين صحي مجاني مدى الحياة.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 22 من شهر نيسان الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "بخصوص منح المتبرع بكليته تأمين صحي شامل مجاني مدى الحياة نود أن نبين أنه تم أدراج المقترح المقدم من قبل النائب حيدر محمد كاظم المطيري المحترم ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 يتضمن أدارج نص قانوني خاص باعفاء المتبرع من كافة أجور الخدمات الصحية والأقساط الشهرية والأشتراك مدى الحياة".

أدناه نص الوثيقة:











