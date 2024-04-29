الرواتب وتوطينها.. وفد فني من أربيل في بغداد لبحث حلول "ترضي جميع الأطراف"

2024-04-29 15:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد وكيل وزارة المالية الأسبق فاضل نبي، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، أن رواتب موظفي كردستان فيها قرار من المحكمة الاتحادية العليا ، فيما أشار الى وجود وفني من أربيل في بغداد لبحث "حلول ترضي جميع الأطراف" بشأن الرواتب وتوطينها.

وقال الوكيل الاسبق في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الجانب الأول الذي تبنى القرار هو صرف رواتب الموظفين، وهذه القاعدة الأساسية على أن تصرف الرواتب أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى".

وأضاف، أنه "وفقًا لهذه القاعدة فعلى بغداد إرسال مبلغ 950 مليار دينار شهريًا، وهذا التخصيص موجود في قانون الموازنة"، مشيرا الى أن "توطين الرواتب نص على المصارف الاتحادية، وهذا الموضوع حاليا يمثل مشكلة، لآن حكومة الإقليم قامت بتوطين رواتبها لكن في البنوك الأهلية الموجودة في كردستان".

وبين أنه "في الوقت الحالي هذا الموضوع يشكل مشكلة وأيضا هناك مشكلة أخرى بأنه على حكومة الإقليم دفع الإيرادات السيادية إلى بغداد، وهذا الموضوع تم تلافيه حيث قررت حكومة كردستان إرسال الإيرادات وفقا لقانون الإدارة المالية، وحاليا هناك وفد فني في بغداد لحل هذه المشكلة".

ولفت إلى أنه "بخصوص موضوع التوطين فهناك نقاش قوي بهدف الوصول لحل وسط يرضي الطرفين، وبالنسبة لرواتب شهر نيسان سترسل هذا الاسبوع بدون أي مشكلة"، مضيفا "بالنسبة لرواتب باقي الأشهر سيتم التوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف بخصوص التوطين".

وأمس الاحد، أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، عقد اجتماع بين وفد من وزارة المالية بالإقليم والمالية الاتحادية، فيما أشار الى موعد إطلاق رواتب شهر نيسان الجاري.

وقال حسن في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "عملية إرسال رواتب موظفي الإقليم فيها قرار قضائي، وهناك اتفاق بين الحكومتين في الإقليم والمركز، ولا يوجد أي معرقل أمام إرسال الرواتب".

وأضاف أن "وزارة مالية الإقليم أرسلت قوائم الرواتب، وهناك اجتماع اليوم بين وفد من حكومة الإقليم مع المالية الاتحادية، وسيصار إلى إطلاق رواتب شهر نيسان".

وأوضح حسن، أنه "بعد إطلاق المبالغ ستقوم حكومة الإقليم، وتحديدا وزارة المالية، بإعداد جدول يتم من خلاله صرف الرواتب خلال فترة وجيزة"، لافتا الى انه "من المتوقع إطلاق مبالغ رواتب موظفي الإقليم اليوم أو غدًا الاثنين كحد أقصى، بعد إكمال التدقيق الكامل".

وفي (26 نيسان 2024)، افاد مصدر مطلع، بأن وفدًا كرديًا يمثل حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد الاسبوع المقبل، فيما أشار الى ان الوفد سيعقد اجتماعًا مع وزيرة المالية بالحكومة الاتحادية طيف سامي.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "وفدًا من وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد يوم الاحد او الاثنين من الاسبوع المقبل"، مبينا ان "الوفد سيعقد اجتماعا مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي".

وأوضح، ان "الوفد سيكون برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب "، لافتا الى انه "سيبحث ملف توطين الرواتب ويشرح للمسؤولين تفاصيل مشروع حسابي وإمكانية فتح فروع للبنوك الثلاثة الاتحادية في الإقليم لغرض البدء بعملية التوطين".