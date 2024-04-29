العراق في مقدمة لائحة البلدان العربية في السياحة إلى إيران

2024-04-29 16:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تصدر العراقيون نسبة السياح الأجانب المسافرين إلى إيران خلال العام 2023، في وقت يشهد فيه القطاع السياحي الإيراني نموا بنسبة 21٪. وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة، الاثنين، إن السياحة في إيران تشهد نموا بنسبة 21 خلال عام 2023، لافتا إلى أن السياح العراقيين يأتون في الصدارة ومن ثم الأتراك في السفر إلى إيران. وبلغت حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 بنسبة 23.2٪، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة، مشيرا إلى أن هذه الصناعة مثلت 9.1 من إجمالي الناتج المحلي العالمي وارتفعت قيمة هذه الصناعة إلى 9.9 تريليون دولار في عام 2023. ولفت إلى أن العام الماضي؛ عمل 330 مليون شخص في صناعة السياحة في العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام السابق له، وبذلك وصلت حصة صناعة السياحة في إجمالي العمالة في العالم عام 2023 إلى 10.4٪. ومن بين ذلك٬ شهدت صناعة السياحة في إيران نموا بنسبة 40 في عام 2021 وبنسبة 39 في عام 2022 بعد انحسار وباء كورونا، لتعود وشهدت نموا بنسبة 21 في عام 2023، حسب التقرير. بيد أن خلال عام 2020، وبسبب انتشار كورونا، واجهت صناعة السياحة في إيران انخفاضا بنسبة 45٪ في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، على أشار المجلس العالمي للسفر والسياحة. ووفقا لأحدث إحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة، ارتفعت حصة صناعة السياحة في إجمالي الاقتصاد الإيراني إلى 4.7٪ في عام 2023. وكانت النسبة في العام السابق له، 4.6٪، وارتفعت قيمة هذه الصناعة في إيران إلى 740 ألف مليار تومان خلال العام الماضي. وأدى ذلك لنمو خلق فرص العمل في صناعة السياحة الإيرانية في عام 2023 بنسبة 10.3٪ مقارنة بالعام السابق له. وبين أن عدد العاملين في هذه الصناعة بلغ 1.6 مليون شخص، ووصلت حصة صناعة السياحة في إجمالي العمالة في البلاد في عام 2023 إلى 6.6٪. وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تنمو صناعة السياحة في إيران بنسبة 12.1٪ في عام 2024 وأن تصل قيمة هذه الصناعة إلى 830 ألف مليار تومان. العراقيون في الصدارة وحل العراقيون بالمرتبة الأولى بنسبة 37٪ من إجمالي السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2023، وبعد العراق، احتل السياح الأتراك المركز الثاني من حيث عدد الزيارات إلى إيران عام 2023. وبلغت نسبة الأتراك 11٪ من إجمالي السياح الأجانب الذين دخلوا إيران هذا العام، وتضاعف عدد السياح الأتراك إلى إيران العام 2023 مقارنة بالعام السابق له. وجاء السياح من جمهورية أذربيجان بنسبة 7، وباكستان بنسبة 6، ولبنان بنسبة 3 المراكز التالية على التوالي، وبحسب هذا التقرير، فإن 97.7 من إجمالي الرحلات السياحية في إيران العام الماضي كانت بغرض الترفيه و2.3 من الرحلات كانت تجارية. هذا وتشير الإحصائيات إلى أنه بالإضافة إلى ازدهار السياحة الخارجية في إيران، نمت صناعة السياحة المحلية أيضا بشكل جيد في عام 2023. وأنفق السياح الأجانب 70 ألف مليار تومان في إيران عام 2023، أي بزيادة قدرها 83.6 مقارنة بالعام السابق له. وفي عام 2023، أنفق السياح المحليون في إيران ما يصل إلى 493 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل نموا بنسبة 18.7٪ مقارنة بالعام السابق له.