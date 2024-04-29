بسلاح زميل له.. حارس ينهي حياته داخل مجمع كليات باب المعظم وسط بغداد

2024-04-29 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، بانتحار حارس مدني باطلاق النار على نفسه داخل مجمع كليات باب المعظم وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حارسا مدنيا منسوب الى وزارة التعليم العالي، انهى حياته اليوم باطلاق النار على نفسه مستخدما سلاح زميله نوع "كلاشنكوف" داخل مجمع الكليات ضمن منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد".

واضاف، أنه "حتى اللحظة لم تعرف اسباب قدومه على الانتحار، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا بالحادث".



